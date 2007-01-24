Дерибан Ялтинського заповідника знищить ПБК
Екологи пояснюють, обурюються, погрожують
Ялтинська міська організація Партії зелених України вважає, що під пропозицією кримського спікера Анатолія ГРИЦЕНКА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА вивести зі складу Ялтинського гірсько-лісового заповідника 800 гектарів землі "для їх подальшої передачі в інвестиційні проекти" ховається "звичайний дерибан".
Про це йдеться в заяві ялтинських "зелених", переданій кореспонденту УНІАН прес-службою Кримської організації ПЗУ.
Як вважають "зелені", деякі урядовці хочуть знищити рекреаційні ресурси Південного берега Криму й перетворити його на будівельний майданчик літнього дачного селища для так званої еліти. "Така "еліта" розглядає Крим і його Південний берег як не до кінця розграбований куточок, який можна порвати на шматки заради задоволення власних корисливих інтересів. При цьому не враховано, що ліси й чагарники Південнобережжя виконують дуже важливу грунтозахисну, протизсувну й водозахисну роль. Фауна відрізняється значною кількістю ендемічних видів і підвидів. Із 182 заповідних об`єктів Криму 82 розташовані на Південному березі. Але їх площа становить всього близько 15% його території. Вони виконують роль останнього рекреаційного ресурсу", - заявляють активісти ПЗУ.
На їхню думку, "серйозні іноземні інвестиції", про які твердить кримський спікер, можуть бути залучені в автономію тільки під серйозну рекреаційну базу, забезпечену довготривалою стратегією стійкого розвитку. "Такий документ протягом декількох років створювався кримськими екологами й економістами, і він затверджений Кримською академією наук як базовий для всієї території півострова", - зазначають "зелені".
При цьому вони заявляють, "сам факт того, що при висуненні "геніального" по простоті рішення думка вчених виявилася проігнорованою", наводить на думку, що про довготривалі та розраховані на віддачу й стійкий розвиток регіону "серйозні іноземні інвестиції" й мові бути не може. "Немає ніяких гарантій, що вилучені заповідні землі тут же не будуть поділені (якщо цього не відбулося наперед) для індивідуальної житлової забудови дачами й котеджами, які нічого не принесуть ні економіці, ні жителям міста. Це звичайний дерибан землі без тіні думки про можливі наслідки такого кроку", - йдеться в заяві "зелених" Ялти.
У документі наголошується, що Ялтинська міська організація ПЗУ "виступає категорично проти замаху" на Ялтинський гірсько-лісовий заповідник та інші об`єкти природно-заповідного фонду. "Зелені" вимагають від влади Криму й України, від органів місцевого самоврядування дотримання законних прав та інтересів жителів Південного берега Криму і всіх громадян України. У випадку, якщо вимоги "зелених" не будуть враховані, вони готові організовувати всі доступні акції протесту, аж до масової непокори й звернення в європейські та міжнародні природоохоронні та правозахисні організації.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції один із керівників Кримської республіканської асоціації "Екологія і світ" Андрій АРТОВ піддав критиці висловлену нещодавно пропозицію спікера автономії вивести зі складу Ялтинського гірсько-лісового заповідника 800 гектарів землі "для їх подальшої передачі в інвестиційні проекти". А.АРТОВ заявив, що заповідник сьогодні став "ласим шматочком" для окремих чиновників, які, відстоюючи інтереси великого бізнесу, прагнуть заробити на продажу земель Південнобережжя. Як підкреслює еколог, продаж заповідних земель у буквальному розумінні може закінчитися знищенням Криму.