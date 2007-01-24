Дерибан Ялтинського заповідника знищить ПБК

Ялтинська міська організація Партії зелених України вважає, що під пропозицією кримського спікера Анатолія ГРИЦЕНКА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА вивести зі складу Ялтинського гірсько-лісового заповідника 800 гектарів землі "для їх подальшої передачі в інвестиційні проекти" ховається "звичайний дерибан".

Про це йдеться в заяві ялтинських "зелених", переданій кореспонденту УНІАН прес-службою Кримської організації ПЗУ.

Як вважають "зелені", деякі урядовці хочуть знищити рекреаційні ресурси Південного берега Криму й перетворити його на будівельний майданчик літнього дачного селища для так званої еліти. "Така "еліта" розглядає Крим і його Південний берег як не до кінця розграбований куточок, який можна порвати на шматки заради задоволення власних корисливих інтересів. При цьому не враховано, що ліси й чагарники Південнобережжя виконують дуже важливу грунтозахисну, протизсувну й водозахисну роль. Фауна відрізняється значною кількістю ендемічних видів і підвидів. Із 182 заповідних об`єктів Криму 82 розташовані на Південному березі. Але їх площа становить всього близько 15% його території. Вони виконують роль останнього рекреаційного ресурсу", - заявляють активісти ПЗУ.

На їхню думку, "серйозні іноземні інвестиції", про які твердить кримський спікер, можуть бути залучені в автономію тільки під серйозну рекреаційну базу, забезпечену довготривалою стратегією стійкого розвитку. "Такий документ протягом декількох років створювався кримськими екологами й економістами, і він затверджений Кримською академією наук як базовий для всієї території півострова", - зазначають "зелені".

При цьому вони заявляють, "сам факт того, що при висуненні "геніального" по простоті рішення думка вчених виявилася проігнорованою", наводить на думку, що про довготривалі та розраховані на віддачу й стійкий розвиток регіону "серйозні іноземні інвестиції" й мові бути не може. "Немає ніяких гарантій, що вилучені заповідні землі тут же не будуть поділені (якщо цього не відбулося наперед) для індивідуальної житлової забудови дачами й котеджами, які нічого не принесуть ні економіці, ні жителям міста. Це звичайний дерибан землі без тіні думки про можливі наслідки такого кроку", - йдеться в заяві "зелених" Ялти.

У документі наголошується, що Ялтинська міська організація ПЗУ "виступає категорично проти замаху" на Ялтинський гірсько-лісовий заповідник та інші об`єкти природно-заповідного фонду. "Зелені" вимагають від влади Криму й України, від органів місцевого самоврядування дотримання законних прав та інтересів жителів Південного берега Криму і всіх громадян України. У випадку, якщо вимоги "зелених" не будуть враховані, вони готові організовувати всі доступні акції протесту, аж до масової непокори й звернення в європейські та міжнародні природоохоронні та правозахисні організації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції один із керівників Кримської республіканської асоціації "Екологія і світ" Андрій АРТОВ піддав критиці висловлену нещодавно пропозицію спікера автономії вивести зі складу Ялтинського гірсько-лісового заповідника 800 гектарів землі "для їх подальшої передачі в інвестиційні проекти". А.АРТОВ заявив, що заповідник сьогодні став "ласим шматочком" для окремих чиновників, які, відстоюючи інтереси великого бізнесу, прагнуть заробити на продажу земель Південнобережжя. Як підкреслює еколог, продаж заповідних земель у буквальному розумінні може закінчитися знищенням Криму.