Мін’юст випустив у світ мисливців на кредитоманів

24 січня Міністерство юстиції України зареєструвало перші два бюро, які заявили про намір займатися господарською діяльністю, пов’язаною зі збором, обробкою, зберіганням, захистом, використанням інформації, що складає кредитну історію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, першими в Україні бюро кредитних історій стали Товариство з обмеженою відповідальністю “Перше всеукраїнське бюро кредитних історій” та Закрите акціонерне товариство “Міжнародне бюро кредитних історій».

Як зазначає прес-служба, відповідні ліцензії були видані в ході першого засідання Комісії Міністерства юстиції з ліцензування здійснення господарської діяльності, яка пов’язана зі збором, обробкою, зберіганням, захистом, використанням інформації, що складає кредитну історію

*** Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» було ухвалено 23 червня 2005 року. Законом визначаються механізми врегулювання суспільних відносин, що виникають у сфері збору, обробки, зберігання, захисту та використання інформації про виконання особами грошових зобов`язань, функціонування інституцій, пов`язаних з обміном інформацією про грошові зобов`язання та забезпеченням прав та інтересів суб`єктів кредитної історії.

Законом визначається, що ліцензія бюро кредитних історій надається Міністерством юстиції України

На виконання закону та відповідної постанови Кабінету Міністрів при Міністерстві юстиції створено Комісію, яка має визначати спроможність суб`єктів господарювання виконувати ліцензійні умови згідно з поданими документами, а також приймати прозорі рішення про видачу ліцензії, відмову у її видачі або залишення заяви без розгляду (за наявності підстав, визначених законодавством).

Очолює комісію заступник міністра юстиції Лідія ГОРБУНОВА.