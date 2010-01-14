США попереджають про шахраїв, які збирають гроші "для Гаїті"

Федеральне бюро розслідувань США просить інтернет-користувачів бути уважнішими і не погоджуватися на надіслані електронною поштою пропозиції жертвувати гроші постраждалим від руйнівного землетрусу на Гаїті.

"ФБР закликає всіх, хто одержував через інтернету заклики жертвувати гроші на користь потерпілих від землетрусу на Гаїті, критично оцінити ці пропозиції і перевірити адресат-одержувач допомоги, перед тим, як погоджуватися. При останніх катастрофах і стихійних лихах деякі особи з кримінальними схильностями почали розсилати громадянам листи із закликом пожертвувати гроші, які будуть нібито відправлені добродійним організаціям або використані на благі цілі", - цитує повідомлення РІА "Новости".

Як повідомлялося, два землетруси магнітудою 7,0 і 5,9 сталися біля узбережжя Гаїті у вівторок. Ще більше 30 поштовхів магнітудою від 4,5 до 5,7 відбулися за останню добу.

Зруйновано багато будинків, зокрема президентський палац, штаб-квартира миротворчої місії ООН, великі офіси, готелі й магазини. Під завалами можуть бути поховані сотні і навіть тисячі людей. Президент країни Рене Преваль припустив, що кількість жертв може становити від 30 до 50 тисяч. У країні паралізовано телефонний зв`язок і подачу електроенергії, користуючись дезорганізацією, в містах діють мародери.

Гаїті – найвідсталіша країна Західної півкулі. Показник безробіття – близько 60 відсотків економічно активного населення. 80 відсотків гаїтянців перебувають за межею бідності.