У результаті землетрусу на Гаїті десятки загиблих

Президентський палац і багато інших будинків у столиці Гаїті місті Порт-о-Пренс зруйновані в результаті потужного землетрусу, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на місцеве телебачення.

В результаті двох сильних підземних поштовхів є десятки загиблих, повідомляє Reuters. У столиці Гаїті паралізовано телефонний зв`язок. Очевидці повідомляють про безліч поранених і завалених під зруйнованими будинками.

За даними Геологічної служби США, два землетруси протягом кількох хвилин відбулись у вівторок за кілька миль від узбережжя Гаїті, їх магнітуда склала 7,0 і 5,9 відповідно. Епіцентр підземних поштовхів був за десять кілометрах від Порт-о-Пренс на глибині близько 30 кілометрів, пише РІА "Новости".

За даними Associated Press, в результаті першого землетрусу в місті Петьонвіль впала будівля лікарні.

Як заявив посол Республіки Гаїті в США Реймонд Джозеф (Raymond Joseph), землетруси стали "катастрофою величезних масштабів".