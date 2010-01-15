Дунайське пароплавство проведе пікетування Кабміну і Мінтрансу

Трудовий колектив ВАТ «Українське Дунайське пароплавство» (УДП) 26-27 січня проведе пікетування Кабінету міністрів і Міністерства транспорту і зв`язку України для привернення уваги до питання необхідності списання фізично зношених суден.

Про це йдеться у повідомленні «Українського Дунайського пароплавства», переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, рішення про проведення пікету ухвалене на зборах трудового колективу підприємства 13 січня.

Також колектив вирішив висловити недовіру першому заступнику міністра транспорту і зв`язку Василю ШЕВЧЕНКУ «у зв`язку з його бездіяльністю і недбалим ставленням до виконання своїх обов`язків».

Крім того, на зборах було ухвалене рішення профкомам УДП від імені трудового колективу подати позовну заяву до Міністерства транспорту і зв`язку про відшкодування збитку у розмірі 40 млн. грн, якого пароплавство зазнало у зв`язку з утриманням фізично зношеного флоту.

Колектив підприємства вирішив оголосити передстрайковий стан, сформувавши штаб страйку, а також, у разі ігнорування вимог трудового колективу УДП, провести попереджувальний страйк.

У повідомленні зазначається, що підставою для такої реакції співробітників пароплавства стали підсумки останньої наради під головуванням виконуючого обов`язки міністра транспорту і зв`язку України В.ШЕВЧЕНКА, яка відбулася 11 січня в МТЗУ.

«На цій нараді в черговий раз пан ШЕВЧЕНКО доручив всім і вся в міністерстві «пропрацювати, погодити і т.п.» питання списання 3-х морських пароплавів типу «Росток». І це після того, як впродовж усього 2009 року пароплавство погоджувало і доводило необхідність і законність списання старого флоту. Результатом цієї роботи стало позитивне рішення міністерської комісії зі списання майна і повністю узгоджений в міністерстві проект наказу ліг на стіл в.о. міністра ще 13 листопада», - повідомив голова профкому берегових підрозділів УДП Віталій ТАТАРЧУК.

«Обуренню “дунайців” немає меж. У черговий раз нам намагаються заморочити голову, годуючи порожніми обіцянками. Такого цинічного ігнорування проблем єдиної державної судноплавної компанії з боку держави взагалі і Мінтрансу зокрема трудовий колектив більше не допустить», - наголосив голова профкому плавскладу УДП Олег ШИРОКОВ.

У повідомленні УДП наголошується, що на зборах трудового колективу підприємства моряки пропонували, як крайній захід, на знак протесту проти «чиновницького беззаконня» відмовитися від проведення виборів Президента України на 50-ти виборчих дільницях, сформованих на суднах, що знаходяться в рейсі.

Довідка УНІАН, Державна компанія “Українське дунайське пароплавство" - національний перевізник вантажів і пасажирів у Дунайському басейні і одне з найбільших транспортних підприємств у Європі. ВАТ «УДП» здійснює понад 30% транспортних перевезень Дунаєм.

Основу дунайських перевезень флоту ВАТ «УДП» складає українська металургійна сировина, що поставляється для різних споживачів у дунайських країнах.

Флот пароплавства – близько 600 одиниць сумарним дедвейтом близько 900 тис. тонн - складається з морських суден різного призначення, річкових буксирів і барж, а також річкових самохідних вантажних суден і круїзних пасажирських лайнерів.

100% акцій компанії належать Міністерству транспорту і зв`язку України.

За попередніми даними, у 2009 році обсяг перевезених УДП вантажів становив 1,610 тисячі тонн порівняно з 3,015 тисячі тонн у 2008 році.

За підсумками 2009 року чистий збиток компанії становить близько 35 млн. грн. (порівнянні з 65 млн. грн. у 2008 році).