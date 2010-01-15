Центр серця в Києві отримав дозвіл на трансплантації

Кабінет міністрів України дозволив Київському міському центру серця здійснювати операції з трансплантації органів людини.

Про це йдеться у постанові уряду від 6 січня 2010 року, текст якої розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з цим документом, Кабмін включив клінічну лікарню "Київський міський центр серця" у перелік державних і комунальних закладів охорони здоров`я і державних наукових установ, які мають право провадити діяльність, пов`язану з трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людині.

Як повідомляв УНІАН, Київський міський центр серця будувався більше трьох років і був введений в експлуатацію у грудні 2007 року. Це медичний заклад, оснащений найсучаснішим медичним обладнанням, аналогів якому немає в Україні.

У липні 2009 року столична влада прийняла рішення задіяти міський Центр серця у проекті з надання висококваліфікованої медичної допомоги іноземцям, що передбачає відкриття муніципального медичного агентства.