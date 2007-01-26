Волков розповів Черновецькому, чому з нас сміється вся Європа

В Києві на Троєщині, на проспекті Генерала Ватутіна, виділено 18 гектарів землі для будівництва та обслуговування спортивно-розважального комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили вчора депутати Київської міської ради на пленарному засіданні сесії. Питання на сесії розглядалося двічі. І лише за проханням та зверненням народного депутата землю було виділено. Зазначена ділянка землі передана в оренду на 9 років ТОВ “Венеція плюс – 2004 рік”.

У зв’язку з прийняттям рішення буде внесено зміни до програми комплексного розвитку зеленої зони Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень, які передбачають виключення зазначеної території з переліку озеленених територій загального користування. Згідно з прийнятим рішенням товариство отримало територію прибережних захисних смуг в районі водоймищ, які орендарі не мають права забудовувати.

Народний депутат Олександр ВОЛКОВ, звертаючись до депутатів Київради, зазначив, що в Києві вже протягом 15 років не будуються спортивні об’єкти. І що цей об’єкт необхідно збудувати, оскільки це питання соціального характеру, а не політичного чи комерційного.

“Я вас дуже прошу, у нас проблема. Нам соромно, спортсменам, уже багато поколінь спортсменів померло, не дочекавшись спортивного комплексу. Сьогодні дітям немає куди йти. Сьогодні немає арени сучасної. Сьогодні з нас сміється вся Європа... Ми проводимо змагання вищого рівня в нашому Київському палаці спорту. Приїжджають з близького, далекого зарубіжжя, жартують над нами”, - зазначив О.ВОЛКОВ. Він також повідомив, що питання про відведення землі під цей комплекс розглядається вже не перший рік. Минулого року О.ВОЛКОВ знайшов інвестора, але той відмовився згодом від об’єкту, оскільки не було відведення землі. Зараз, за його словами, знайшовся інший інвестор, і тому питання слід негайно вирішувати, щоб не втратити й цього.

Частина депутатів Київради наголосила на тому, що, оскільки це “спальний” район, то знайдеться багато бажаючих інвесторів, щоб побудувати там такого плану заклад. І тому варто розглядати питання відведення землі на конкурентних засадах.

Начальник головного управління земельних ресурсів КМДА Анатолій МУХОВІКОВ зазначив, спортивні заклади – це заклади соціального призначення, відведення землі під які, розглядається без конкурсу. Таким чином питання відведення було проголосовано позитивно.