Вибух у луганській лікарні (оновлено)
Джерела повідомляють про жертв
Сьогодні о 8.50 в Луганську стався вибух у багатопрофільній лікарні №7.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Луганській області, за попередніми даними, вибух стався на 4-му поверсі, у відділі кардіології.
На місці НС працюють рятувальники, 10 одиниць техніки.
Як повідомляють свідки події, внаслідок вибуху з одного боку будинку випало 6 вікон, з іншого боку - фрагмент стіни.
Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає.
Водночас, як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, у лікарні вибухнули балони з киснем. Вибухом зруйновано перекриття між двома поверхами будівлі.
За словами джерела, на даний час відомо про загибель двох осіб.