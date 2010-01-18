Вибух у луганській лікарні (оновлено)

Сьогодні о 8.50 в Луганську стався вибух у багатопрофільній лікарні №7.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Луганській області, за попередніми даними, вибух стався на 4-му поверсі, у відділі кардіології.

На місці НС працюють рятувальники, 10 одиниць техніки.

Як повідомляють свідки події, внаслідок вибуху з одного боку будинку випало 6 вікон, з іншого боку - фрагмент стіни.

Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає.

Водночас, як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, у лікарні вибухнули балони з киснем. Вибухом зруйновано перекриття між двома поверхами будівлі.

За словами джерела, на даний час відомо про загибель двох осіб.