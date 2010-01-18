Долар на міжбанку котиться вниз

Сьогодні в США святкують День Мартіна Лютера Кінга, у зв`язку з чим торги американською валютою можливі лише валютуванням ТОМ. На міжбанківському валютному ринку України торги доларом США на ТОМ’і відкрилися триваючим падінням котирувань – 8,0140/8,0480 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2705/0,2717, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,5190/11,5710. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4372/1,4374 (п`ятниця – 1,4403/1,4405).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізосіб з валютної пари CHF/UAH з ціною відсікання – 7,8600 грн. за швейцарський франк, а також купував і продавав долари США за курсом 7,9900/8,0100.