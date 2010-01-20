У храмах на Луганщині сьогодні пройдуть панахиди

20 січня 2010 року, в Луганській області відбудуться панахиди за загиблими внаслідок вибуху в Луганській міській лікарні №7.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської облдержадміністрації.

У Луганську поминальна служба відбудеться о 9.00 у Петропавловському кафедральному соборі. Відслужить її Митрополит Луганський і Алчевський ІОАНІКІЙ. Також поминальна служба відбудеться в Севєродонецьку. Її проведе в Свято-Христо-Різдвяному кафедральному соборі Єпископ Севєродонецький і Старобельський АГАПІТ.

Нагадаємо, що голова Луганської облдержадміністрації Олександр АНТІПОВ і голова Луганської обласної ради Валерій ГОЛЕНКО оголосили 20 січня днем трауру в області. В усіх установах регіону будуть скасовані різні розважальні заходи, на адміністративних будівлях - приспущені державні прапори. Цього дня також пройдуть похорони загиблих.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок вибуху балона з киснем у Луганській міській лікарні №7 загинули 8 людей: 1 лікар, 1 медична сестра, 1 слюсар-сантехнік, 5 хворих. До обласної лікарні госпіталізовано 6 постраждалих під час вибуху, 5 з яких - у тяжкому стані, 1 - у стані середньої тяжкості. Надано допомогу амбулаторно одному постраждалому.