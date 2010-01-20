У Лондоні помер Ерік Сігал

На 72-му році життя в Лондоні від серцевого нападу помер Ерік Сігал, який подарував світову книжку “Історія кохання”, яка вважається однією з найбільш читаних книжок ХХ сторіччя. Книжка стала бестселером і розійшлася накладом понад 30 млн. примірників.

Як повідомляє NEWSru, Е.Сігал, який народився в Нью-Йорку, написав "Історію кохання", коли йому було 32 роки і він викладав класичну літературу в Єльському університеті (США). У 1970 році книга вийшла як роман і одразу ж стала бестселером.

Того ж року режисер Артур ХІЛЛЕР зняв за книгою фільм, який приніс популярність виконавцям головних ролей, - Алі МАКГРОУ і Райану О`НІЛУ, і премію "Оскар" - композиторові Френсісу ЛЕЮ за музичну тему, що стала знаменитою.

Е.Сігал також викладав у Гарвардському і Прінстонському університетах. У 1968 році він написав сценарій до мультиплікаційного музичного фільму "Бітлз" "Жовтий підводний човен", присвяченого легендарній групі The Beatles.

Упродовж багатьох років Сігал страждав на хворобу Паркінсона, яка уражає центральну нервову систему. Його поховано в Лондоні.