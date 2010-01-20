Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,11 грн./дол., продають – по 8,16 грн./дол. Курс купівлі/продажу дещо підвищився порівняно з 19 січня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,06-8,15 грн./дол., з продажу – в межах 8,15-8,22 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,8%, порівняно з 19 січня, і сьогодні становить 11,54 грн./євро, продажу – на 0,9%, до 11,71 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,43-11,65 грн./євро, з продажу – в межах 11,66-11,88 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 19 січня, знизився на 1,3% і становить в середньому 0,2634 грн./рубль, продажу – не змінився – 0,2740 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2100-0,2701 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2702-0,2800 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,12 грн./дол., продажу – 8,17 грн./дол. Курс купівлі/продажу дещо підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,08-8,15 грн./дол., з продажу – в межах 8,15-8,22 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва також знизився на 0,9%, порівняно з 19 січня, і сьогодні становить 11,54 грн./євро, продажу – на 0,8% – до 11,72 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,45-11,65 грн./євро, з продажу – в межах 11,66-11,88 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 19 січня, знизився на 1,9% і сьогодні становить 0,2608 грн./рубль, продажу – на 0,2%, до 0,2747 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2100-0,2701 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2720-0,2800 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,07/8,15 грн., євро – 11,55/11,75 грн., рубль – 0,2700/0,2770 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,11/8,19 грн., євро – 11,50/11,85 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,08/8,155 грн., євро – 11,40/11,75 грн., рубль – 0,2650/0,2750 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 20 січня, становить: гривні до долара США – 8,0055, до євро – 11,431053, до російського рубля – 0,2712.