Від грипу вже померло більше тисячі українців

Від початку епідемії (29 жовтня 2009 року) внаслідок ускладнень від грипу та гострих респіраторних захворювань в Україні станом на 19 січня померло 1 тис. 5 осіб.

Про це повідомляється в оперативній інформації Міністерства охорони здоров’я України.

В тому числі за останню добу померли 7 українців. Ще 110 осіб перебувають у тяжкому стані в реанімації, 14 - на штучній вентиляції легенів.

Всього з початку епідемії в Україні захворіли 4 млн. 324 тис. 282 особи, із яких 256 тис. 941 тис. були госпіталізовані й 223 тис. 792 вже виписані.

На 19 січня епідемічний поріг залишається перевищеним у Дніпропетровській, Луганській, Полтавській, Сумській областях.