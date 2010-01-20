«Нашу Рашу» закривають

Шоумен Гарік МАРТИРОСЯН оголосив про закриття проекту "Наша Russia" на телеканалі ТНТ, повідомляє РІА “Новости”.

За його словами, фільм "Наша Russia. Яйця долі", креативним продюсером якого він є, стане фіналом пригод героїв скетчкому. Картина вийде в російський прокат у четвер, 21 січня.

Чутки про закриття шоу вперше з`явилися в січні 2009 року. Тоді повідомлялося, що двоє основних акторів шоу, Сергій СВЕТЛАКОВ і Михайло ГАЛУСТЯН, вирішили припинити участь в проекті через творчу кризу, і п`ятий сезон шоу не буде знято. Прес-служба телеканалу ТНТ тоді спростувала цю інформацію.

Тим часом, у січні 2009 рік С.СВЕТЛАКОВ повідомляв, що фіналом скетчкому стане повнометражний фільм "Наша Russia", роботу над яким було "практично завершено". Проте після цього в плани творців картини втрутилася криза, і дознімати фільм довелося восени 2009 р., розповів журналістам Г.МАРТИРОСЯН.

Продукт Comedy Club Production - шоу "Наша Russia" виходить на телеканалі ТНТ з 2006 року. За цей час знято 74 епізоди передачі.