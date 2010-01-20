У МНС пророкують Україні до 30° морозу

Як повідомляє Укргідрометцентр МНС, 21-го січня в південній частині країни прогнозуються складні погодні умови. В Криму – сильні опади та сильна ожеледь, місцями налипання мокрого снігу, в південних областях – місцями сильний сніг; у південній частині та східних областях – пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни ожеледиця. 22-25 січня, за даними прес-служби МНС, відбудеться поступове посилення морозів на більшій частині території країни вночі до 17-25°, 24-25 січня місцями, крім півдня та Закарпаття, – 27-29°, вдень до 15-20°.