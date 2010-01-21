Греція не збирається залишати зону євро

Греція не збирається залишати європейський валютний союз, заявив у середу в інтерв`ю CNBC міністр фінансів країни Йоргос Папаконстантіну.

"Це абсолютний абсурд, приналежність до євро вельми позитивна для Греції", - сказав Папаконстантіну, коментуючи чутки про те, що країна може постати перед необхідністю повернутися до національної валюти. За його словами, євро створює стабільне економічне оточення. "Євро допоміг за останні 10 років збільшити наявні доходи і наблизитися до середньої по ЄС купівельної спроможності", - цитує РІА "Новости" голови Мінфіну.

Припущення про можливий вихід Греції із зони євро виникли після того, як Афіни оголосили про рекорд високий борг (300 мільярдів євро, або близько 125% ВВП) і бюджетний дефіцит (12,7% ВВП станом на кінець 2009 року). Обидва критерії не відповідають правилам єврозони. Крім того, гіпотетичний вихід із зони євро допоміг би Греції девальвувати національну валюту щодо євро і тим підвищити конкурентоспроможність економіки. Проте це ускладнило б виплату зовнішнього боргу, номінованого в євро, а спроби перевести борг в національну валюту могли бути сприйняті як рівносильні дефолтові.

За словами Папаконстантіну, лівоцентристський уряд, який прийшов до влади три місяці тому, успадкував погану ситуацію із збором податків, яку має намір виправити найближчим часом.

Папаконстантіну дістав на цьому тижні стримане схвалення колег з Ради міністрів фінансів ЄС своєму планові стабілізації. План передбачає зниження бюджетного дефіциту до прийнятних в єврозоні 3% до кінця 2012 року. Очікується, що якщо Греція не зможе виконати ці цілі, тиск з боку ЄС збільшиться, хоча за всю 11-річну історію євро ще до жодої країни-члена валютного союзу не застосовували санкцій.

Євро за останній місяць знизився до долара з пікового значення в 1,51 долара за євро до приблизно 1,42, переважно на страхах щодо негативних наслідків грецького боргу для єдиної європейської валюти.