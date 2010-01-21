У Криму продовжили штормове попередження

Штормове попередження, яке було оголошене в Криму на початку тижня, продовжено на четвер.

Як повідомляє кримське управління МНС, в автономії очікується дощ, сильний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця. Можливе посилення швидкості північно-східного вітру до 20 метрів на секунду.

Проїзд кримськими дорогами вільний.

Як повідомляв УНІАН, Крим живе в умовах штормового попередження вже декілька днів.

У понеділок місцеве управління МНС повідомило, що 19-20 січня в автономії будуть дощ з переходом у сніг, сильна ожеледь, налипання мокрого снігу, вітер з поривами до 25-30 м/с.

Негода у вівторок і вночі на середу знеструмила понад 40 сіл автономії, бригади електриків вели ремонтні роботи.

Наприкінці минулого тижня рятувальники попереджали про посилення вітру 17-19 січня.