Тимошенко випереджає Януковича на 3% (опитування)

Згідно з результатами соціологічного опитування, проведеного громадською організацією "Нове покоління України", кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО у другому турі виборів випереджає свого опонента Віктора ЯНУКОВИЧА на 3%.

Такі результати опитування оприлюднила на прес-конференції в УНІАН директор громадської організації "Нове покоління України" Тамара ТУДВАСЕВА.

Зокрема, згідно з результатами опитування, відповідаючи на запитання "Кого ви бачите Президентом України", 48,1% громадян назвали Ю.ТИМОШЕНКО, 45,2% - В.ЯНУКОВИЧА, 6,7% респондентів не змогли відповісти.

При цьому 43% опитаних заявили, що однозначно візьмуть участь у другому турі голосування, 26% - скоріше так. 18,7% респондентів заявили, що однозначно не братимуть участі у виборах, 4,7% опитаних відповіли "скоріше, ні". Ще 7,6 % респондентів не змогли відповісти на це запитання.

Т.ТУДВАСЕВА також додала, що при опитуванні оцінювалося, як голосуватимуть прихильники тих кандидатів, які не пройшли до другого туру. Зокрема, за її словами, близько 95% виборців Олега ТЯГНИБОКА готові голосувати за Ю.ТИМОШЕНКО. "Серед прихильників Віктора ЮЩЕНКА на Заході України практично всі готові віддати перевагу Ю.ТИМОШЕНКО", - додала соціолог.

За її словами, згідно з результатами опитування, в західній Україні 75-80% голосів Сергія ТІГІПКА перейдуть до Ю.ТИМОШЕНКО, в центральній частини – 55-60%, а у південній – близько 20-25% прихильників С.ТІГІПКА готові проголосувати за Ю.ТИМОШЕНКО.

Громадська організація "Нове покоління України" проводила опитування 18-20 січня 2010 року серед міського та сільського населення за квотною вибіркою, що репрезентує населення віком від 18 років і старше. Опитано 2050 респондентів. Статистична похибка становить 2,7%.