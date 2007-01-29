Ще 5 підлеглих Цушка утрапили як курка в борщ

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО закликав підрозділи УБОЗ зосередитися на розкритті діяльності злочинних угруповань та акцентувати увагу на попередженні розкрадання бюджетних коштів, зокрема, при реалізації цільових держпрограм, а не розтрачувати сили "на незначні справи".

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі УБОЗ МВС України, В.ЦУШКО заявив на недавній нараді за підсумками діяльності УБОЗ у 2006 році.

У прес-службі зазначили, що серед пріоритетних завдань у роботі співробітників УБОЗ міністр також назвав попередження і розкриття зловживань на ринку землі.

У свою чергу начальник ГУБОЗ МВС України Ігор БІЛОЗУБ, який був присутній на нараді, піддав критиці роботу співробітників даного підрозділу Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій, Херсонській, Київській, Львівській областях, а також у Криму. "У керівників цих підрозділів є шанс виправити помилки в роботі до кінця поточного кварталу", - підкреслили в прес-службі, посилаючись на підсумки наради.