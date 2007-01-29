Ще 5 підлеглих Цушка утрапили як курка в борщ
Шанс лишився, але невеликий
Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО закликав підрозділи УБОЗ зосередитися на розкритті діяльності злочинних угруповань та акцентувати увагу на попередженні розкрадання бюджетних коштів, зокрема, при реалізації цільових держпрограм, а не розтрачувати сили "на незначні справи".
Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі УБОЗ МВС України, В.ЦУШКО заявив на недавній нараді за підсумками діяльності УБОЗ у 2006 році.
У прес-службі зазначили, що серед пріоритетних завдань у роботі співробітників УБОЗ міністр також назвав попередження і розкриття зловживань на ринку землі.
У свою чергу начальник ГУБОЗ МВС України Ігор БІЛОЗУБ, який був присутній на нараді, піддав критиці роботу співробітників даного підрозділу Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій, Херсонській, Київській, Львівській областях, а також у Криму. "У керівників цих підрозділів є шанс виправити помилки в роботі до кінця поточного кварталу", - підкреслили в прес-службі, посилаючись на підсумки наради.