Молодий театр представляє прем’єру п’єси Януша Ґловацького «Четверта сестра»

2 і 3 лютого на сцені Молодого театру відбудеться прем’єра п’єси Януша Ґловацького (у перекладі Олександра Ірванця) «Четверта сестра». Постановку здійснив Станіслав Мойсеєв, головний режисер і художній керівник Молодого театру. Очікується присутність самого автора (Ґловацького вважають зіркою сучасної польської драматургії).

Ця п’єса ставилася в Польщі, в Європі, і в Америці. В Україні це перша постановка твору цього драматурга. «Четверта сестра» - алюзія до «Трьох сестер» Чехова. Водночас це п’єса про сучасну Росію, про Москву, крах совєцького світу, пошуки кохання, війну.