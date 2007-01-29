Триває спільний проект УНІАН і 5 каналу “Прес-конференція у прямому ефірі”

17:04, 29 січня 2007
Суспільство
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З 16 січня стартував   спільний проект інформаційного агентства УНІАН і 5 каналу : “ Прес-конференція у прямому ефірі”.

Найголовніші прес-конференції, що проходитимуть у залі УНІАН,  відтепер транслюються наживо на 5 каналі.  Це  значно  розширить аудиторію тих, хто  першим дізнається про головні новини з прес-конференції.   

Відтепер новини народжуються на ваших очах. Дізнайтеся про всі події першим. Єдиний український канал  новин і провідне інформаційне  агентство об”єднають свої зусилля,  аби щодня ви отримували більше новин. 

Актуальні теми, відомі політики, яскраві особистості, професійні експерти - все це в УНІАН і на 5 каналі.  Стежте за головним інформаційним майданчиком країни.

 8 лютого 

14-30  в УНІАН з трансляцією в прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція  лідера парламентської  фракції партії регіонів, координатора парламентської більшості Раїси  Богатирьової  на тему: “Перспективи діяльності парламентської коаліції на 3-ю сесію п’ятого скликання” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

                                           

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