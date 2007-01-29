Триває спільний проект УНІАН і 5 каналу “Прес-конференція у прямому ефірі”

З 16 січня стартував спільний проект інформаційного агентства УНІАН і 5 каналу : “ Прес-конференція у прямому ефірі”.

Найголовніші прес-конференції, що проходитимуть у залі УНІАН, відтепер транслюються наживо на 5 каналі. Це значно розширить аудиторію тих, хто першим дізнається про головні новини з прес-конференції.

Відтепер новини народжуються на ваших очах. Дізнайтеся про всі події першим. Єдиний український канал новин і провідне інформаційне агентство об”єднають свої зусилля, аби щодня ви отримували більше новин.

Актуальні теми, відомі політики, яскраві особистості, професійні експерти - все це в УНІАН і на 5 каналі. Стежте за головним інформаційним майданчиком країни.

8 лютого

14-30 в УНІАН з трансляцією в прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція лідера парламентської фракції партії регіонів, координатора парламентської більшості Раїси Богатирьової на тему: “Перспективи діяльності парламентської коаліції на 3-ю сесію п’ятого скликання” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.