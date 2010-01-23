Криму вже обіцяють до 22 морозу

Штормове попередження, раніше оголошене в Криму, продовжено на сьогодні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, на території автономії очікуються завірюхи, налипання мокрого снігу, ожеледь, посилення швидкості північно-східного вітру 15-20 м/с (вранці і вдень місцями до 25 м/с).

Крім того, рятувальники попереджують, що 24, 25, 26 січня у зв`язку з вторгненням арктичного холодного вітру на території Криму очікується різке пониження температури. Денна температура становитиме 10-15 градусів морозу, вночі - до 17-22 градусів морозу.

25-26 січня на південному узбережжі Криму вдень 6-9 градусів морозу, вночі 10-13 градусів морозу.

Крим живе в умовах штормового попередження з початку тижня. У понеділок місцеве управління МНС повідомило, що 19-20 січня в автономії будуть дощ з переходом у сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, сильний вітер.

У середу негода залишила без світла 52 населених пункти. Бригади електриків проводили ремонтні роботи.