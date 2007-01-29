У Києві побитий один з редакторів ”Газеты по-киевски”

У Києві побитий член редактората "Газеты по-киевски" Олег Бесараб. Він є редактором розділу "Світ" і добре відомий читачам своїми зваженими і актуальними публікаціями, повідомляє "Газета по-киевски".

"Учора після здачі понеділкового номера я вийшов з приміщення редакції і попрямував у бік трамвайної зупинки на вул. Фрунзе, щоб доїхати до Контрактової площі, - насилу розповідає Олег, морщившись від болю. - Раптом ззаду хтось мене гукнув і я повернувся, думаючи, що колеги. Але тут же одержав сильний удар в голову і опинився на землі. Нападників я погано роздивився - при падінні у мене злетіли окуляри. Потім били ногами і грабували.".

За даними газети, двоє зловмисників били журналіста на очах у перехожих і покупців у сусідніх кіосках, але на допомогу ніхто не прийшов. Найбільш співчутливі громадяни тільки і змогли з себе видушити якісь слабенькі крики. А грабіжники спокійно обнишпорили кишені Олега і, прихопивши 400 гривень і мобільний телефон, спокійно подалилися геть.

Зараз побитий Олег з поламаним носом і струсом мозку лежить у Жовтневій лікарні.

«Остров»