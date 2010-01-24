Тимошенко їде на Черкащину

Сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перебуває з робочою поїздкою у Черкаській області.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході поїздки прем‘єр планує відвідати міста Золотоноша, Сміла і Черкаси.

У місті Золотоноша Ю.ТИМОШЕНКО вручить державні акти на право власності на земельні ділянки.

У Черкасах Ю.ТИМОШЕНКО планує провести зустріч з жителями міста і вручити автомобілі швидкої допомоги установам системи охорони здоров`я у Черкаській області.

У місті Сміла Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч з працівниками залізничного вузла станції ім. Тараса Шевченка Одеської залізниці.

Також у ході поїздки Ю.ТИМОШЕНКО планує дати інтерв`ю Черкаській обласній телерадіокомпанії.