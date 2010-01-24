Легковий автомобіль потрапив під поїзд

Учора на 299-му кілометрі перегону Шебелинка-Занки Південної залізниці на переїзді, який не охороняється, водій легкового автомобіля ВАЗ-2109 порушив правила проїзду залізничних переїздів та виїхав під поїзд №6424.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку України, внаслідок ДТП було травмовано водія, якого доставлено до Зміївської лікарні.

Рух двох поїздів (№6423 та №6424) був затриманий на 17 та 46 хвилин відповідно. Звукова та світлова сигналізація на переїзді перебували у справному стані, наголошують у прес-службі.