Помер Леонід Нечаєв

У Москві на 71-му році життя помер режисер дитячого кіно Леонід Нечаєв, найбільш відомий такими фільмами як "Пригоди Буратино", "Про Червону Шапочку", "Рудий, чесний, закоханий", "Проданий сміх", "Пітер Пен".

"Батько помер сьогодні вночі після інсульту", - повідомила донька режисера Анастасія.

17 років він працював на "Білорусьфільмі", в мінському Музеї кіно творчості Нечаєва присвячений окремий зал.