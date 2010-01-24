У Криму стали більше красти і менше вбивати

Кількість злочинів, скоєних у 2009 році на території кримської автономії, зросла на 15% до 22,8 тисячі, це сталося в основному за рахунок крадіжок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури АРК.

"Крадіжок зареєстровано на 69% більше, ніж у 2008-му. Це пов’язано з внесенням змін до законодавства про зменшення суми збитків, при якій настає кримінальна відповідальність", - зазначили у прес-службі.

Водночас "деяке збільшення" розбоїв і грабежів у Криму прокуратура пов’язує "з кризовими явищами в економіці".

"Є й позитивні моменти. В автономії за рік скоєно менше вбивств", - додали у прес-службі прокуратури.