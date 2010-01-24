У потягу Чернівці-Київ вибухнув газовий балон
21:37, 24 січня 2010Суспільство
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Потяг - у дорозі, постраждалі - у лікарні
У третьому вагоні пасажирського потягу Чернівці-Київ вибухнув газовий балон, яким користувалися провідники, повідомив в ефірі "5-го каналу" заступник голови Чернівецької ОДА Віталій Усик.
"Вибухнув невеликий газовий балон, ним користувалися провідники (вагону)", - сказав він.
За його словами, потяг вже вирушив на Київ, а пасажирів пошкодженого вагону розмістили в інших вагонах.
Як повідомили в прес-службі ГУ МЧС по Чернівецькій області, постраждали дев`ятеро осіб, семеро з яких госпіталізовані з опіками.
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