У потягу Чернівці-Київ вибухнув газовий балон

У третьому вагоні пасажирського потягу Чернівці-Київ вибухнув газовий балон, яким користувалися провідники, повідомив в ефірі "5-го каналу" заступник голови Чернівецької ОДА Віталій Усик.

"Вибухнув невеликий газовий балон, ним користувалися провідники (вагону)", - сказав він.

За його словами, потяг вже вирушив на Київ, а пасажирів пошкодженого вагону розмістили в інших вагонах.

Як повідомили в прес-службі ГУ МЧС по Чернівецькій області, постраждали дев`ятеро осіб, семеро з яких госпіталізовані з опіками.