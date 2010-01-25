Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,11 грн./дол., продають – по 8,15 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 24 січня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 8,06-8,14 грн./дол., продажу – в межах 8,15-8,27 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо знизився, порівняно з 24 січня, і сьогодні становить 11,45/11,61 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,30-11,54 грн./євро, продажу – в межах 11,55-11,67 грн./евро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках, порівняно з 24 січня, знизився на 1,1% і становить у середньому 0,2656 грн./рубль, продажу – не змінився – до 0,2736 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2700 грн./рубль, продажу – в межах 0,2700-0,2800 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,11 грн./дол., курс продажу – 8,16 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 8,08-8,12 грн./дол., продажу – в межах 8,15-8,18 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва також дещо змінився, порівняно з 24 січня, і сьогодні становить 11,46/11,60 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,35-11,51 грн./євро, продажу – в межах 11,55-11,68 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках столиці, порівняно з 24 січня, знизився на 1,4% і сьогодні становить 0,2641 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,3% – 0,2741 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2700 грн./рубль, продажу – в межах 0,2724-0,2800 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,08/8,15 грн., євро – 11,40/11,60 грн., рубль – 0,2680/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,11/8,16 грн., євро – 11,35/11,65 грн., рубль – 0,2700/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,10/8,16 грн., євро – 11,30/11,65 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 25 січня, становить: гривні до долара США – 8,0084, до євро – 11,319873, до російського рубля – 0,26923.