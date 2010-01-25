У ЦВК виключають зрив друку бюлетенів

У Центральній виборчій комісії виключають зрив друку бюлетенів на другий тур президентських виборів у зв’язку із ситуацією навколо поліграфкомбінату «Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

«Ми виключаємо таку ситуацію, тому є, можливо, окремі питання відносно статусу окремих осіб (керівника поліграфкомбінату «Україна»), але на виконання договорних зобов’язань, я думаю, це не вплине, бо всі усвідомлюють загальнодержавне значення цього завдання», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.