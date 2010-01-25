У ЦВК виключають зрив друку бюлетенів

20:51, 25 січня 2010
Суспільство
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"Є, можливо, окремі питання, але..."

Заступник голови Центрвиборчкому Жанна Усенко-Чорна під час засідання ЦВК. Київ, 25 січня
У Центральній виборчій комісії виключають зрив друку бюлетенів на другий тур президентських виборів у зв’язку із ситуацією навколо поліграфкомбінату «Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

«Ми виключаємо таку ситуацію, тому є, можливо, окремі питання відносно статусу окремих осіб (керівника поліграфкомбінату «Україна»), але на виконання договорних зобов’язань, я думаю, це не вплине, бо всі усвідомлюють загальнодержавне значення цього завдання», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

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