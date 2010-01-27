Через сильні морози енергосистеми працюють напружено

У зв`язку із сильними морозами енергетичні системи України працюють напружено, але в штатному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді в Житомирській облдержадміністрації повідомив міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН.

«Енергетичні системи України сьогодні працюють напружено, але в штатному режимі. 25 січня ми мали найбільший за останні три роки максимум споживання потужностей, і він склав 30060 МВт електричної потужності. Це серйозний показник», - сказав міністр, додавши, що в країні відзначаються ситуації, викликані форс-мажорними погодними обставинами.

«Ви їх, на жаль, відчули на своєму регіоні - пориви вітру привели до серйозних порушень електропостачання», - сказав Ю.ПРОДАН (через складні погодні умови в Житомирській області вже кілька тижнів трапляються відключення від електропостачання десятків населених пунктів у північних районах - УНІАН).

Він повідомив, що уряд має намір допомогти Житомирській області з виділенням коштів для ліквідації заподіяних обмерзанням збитків енергетикам .

Міністр також зазначив, що минулого року в Україні здійснений ряд заходів щодо зміцнення незалежності країни.

«Незважаючи на кризовий рік, енергетики гідно підготувалися до морозів, накопичивши рекордні обсяги нашого власного українського вугілля на теплових електростанціях. Ми також повністю сплатили і маємо зараз у країні рекордні обсяги газу. Атомні електростанції повністю забезпечені ядерним паливом», - сказав Ю.ПРОДАН.

Він підкреслив також, що «вперше в історії України цією зими, незважаючи на кризовий рік, у країні є власні запаси уранового концентрату, а це - найважливіший момент виробництва ядерного палива».

«Цього концентрату вистачить на те, щоб забезпечити роботу 13-ти атомних енергоблоків з наявних у країні 15-ти», - сказав Ю.ПРОДАН.