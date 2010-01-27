Горіло сховище нафтопродуктів на Вінниччині
19:55, 27 січня 2010Суспільство
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Працівники розігрівали на вогні насос
У Калинівці Вінницької області сьогодні горіло сховище нафтопродуктів.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.
Згідно з повідомленням, працівники нафтобази з метою перекачування нафтопродуктів розігрівали на відкритому вогні насос, в результаті чого сталося загоряння обшивки 800-тонних ємностей, у яких зберігалося близько 200 тонн мазуту.
Робітники намагались самотужки загасити вогонь за допомогою вогнегасників, а потім викликали пожежників, які і ліквідували вогонь. Жертв і постраждалих немає.
Наразі причина пожежі й сума збитків встановлюються.
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