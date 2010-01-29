У Херсоні буде встановлено погруддя генерала Маргелова

У Херсоні буде встановлено погруддя засновника повітряно-десантних військ СРСР, генерала армії Василя Маргелова.

Як повідомили УНІАН в прес-службі мерії Херсона, таке рішення прийнято виконавчим комітетом міської ради на виконання міських заходів з нагоди святкування 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Погруддя буде встановлено в центрі Херсона біля будівлі Палацу молоді по вул. Перекопській.

Роботи із виготовлення погруддя Героя Радянського Союзу генерала армії В.Маргелова виконуватиме творча майстерня Національної спілки художників України.

Як зазначено у рішенні міськвиконкому, роботи із виготовлення та встановлення погруддя будуть проведені за рахунок Дніпровської районної організації інвалідів та ветеранів бойових дій м. Херсона Всеукраїнської громадської організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), Херсонського міського осередку Всеукраїнської громадської організації «Ніхто крім нас», Херсонського осередку (відділення) Всеукраїнської громадської організації «Асоціація «Афганці Чорнобиля».

Цим організаціям доручено виступити замовниками розробки проектно-кошторисної документації та виконання робіт з установлення погруддя.

Всі роботи та заходи щодо встановлення погруддя мають бути виконані до 9 травня 2010 р.