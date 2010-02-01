СБУ затримала бізнесменів, які привласнили 500 тис. із Аграрного фонду

У Запорізькій області СБУ затримано бізнесменів - посадовців комерційної форми, зареєстрованої в Мелітополі, які привласнили близько 500 тис. грн. коштів Аграрного фонду України.

За інформацією прес-служби СБУ, між даною комерційною структурою і Аграрним фондом України було укладено договір, згідно з яким фірма зобов`язалася поставити на один з елеваторів Веселівського району Запорізької області для формування держрезерву, 847 тонн пшениці 3-го класу, а Аграрний форд - перерахувати за неї 1,1 млн. грн.

"Аграрний фонд перерахував на рахунки комерційної структури близько 500 тис. грн., але надходження на елеватор пшениці урожаю 2009 року так і не дочекався. Одержані від держави гроші в сумі майже 500 тисяч гривень були незаконно привласнені посадовцями фірми", - повідомляє прес-служба СБУ.

На сьогодні дії мелітопольських комерсантів кваліфіковано, як злочин, передбачений ч.1 ст.209 КК України - "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.