Чотирьох киян заарештували за виготовлення і збут дитячої порнографії

Працівники відділу боротьби з кіберзлочинністю Департаменту боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, МВС України спільно з правоохоронними органами Австралії, Великої Британії, Італії, Канади, Нідерландів, Республіки Білорусь і США викрили протиправну діяльність злочинної організації, причетної до виготовлення, збуту та розповсюдження дитячої порнографії за допомогою високих інформаційних технологій, яка розповсюджувала дитяче порно в країнах Євросоюзу та Сполучених Штатах Америки.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

Під час численних робочих зустрічей українські правоохоронці обмінювалися інформацією із іноземними колегами щодо діяльності українського осередку кримінальної структури, що забезпечувала функціонування платних веб-сайтів із ексклюзивними матеріалами порнографічного характеру. Збут цих матеріалів орієнтувався на користувачів зі США та країн Європейського Союзу.

Працівники міліції встановили, що учасники цієї групи створювали та адміністрували інтернет-ресурси із зображеннями сексуальної експлуатації дітей, а також забезпечували автоматизований доступ до порно за допомогою переказу коштів з банківських рахунків покупців за реквізитами платіжних карток.

З метою конспірації учасники злочинної групи обмежували доступ українських інтернет-користувачів до заборонених матеріалів, забезпечували криптографічний захист серверів, на яких розміщувалися веб-ресурси із забороненим контентом, а також здійснювали їх адміністрування із використанням технічних можливостей, які дозволяли приховувати фактичне місцезнаходження власників сайтів.

Тим часом легалізація тіньових доходів здійснювалася з використанням послуг українських та зарубіжних кредитно-фінансових установ та електронних платіжних систем, відкриваючи рахунки на підставних осіб та управляючи коштами через змінені IP-адреси.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції ідентифікували п`ять столичних жителів, які безпосередньо займалися збутом та розповсюдженням дитячої порнографії у глобальній комп`ютерній мережі. Крім того, вдалося з`ясувати, що більшість матеріалів, які містилися на сайтах злочинців, були виготовлені у Києві впродовж 2003-2005 років. Також працівники міліції встановили осіб, котрі причетні до проведення фотозйомок та їх зв`язок із власниками інтернет-ресурсів.

Так, у січні цього року працівники відділу боротьби з кіберзлочинністю ДБЗПТЛ МВС України за участю представників Служби міграційного та митного контролю США затримали чотирьох учасників злочинного угруповання. За місцями проживання цих осіб було одночасно проведено санкціоновані обшуки. Разом із тим закордонні колеги вилучили сервери, розміщені в Нідерландах, США та Чехії, які орендувалися зловмисниками для використання у здійсненні протиправної діяльності. Вилучену під час слідчо-оперативних заходів комп`ютерну техніку було направлено на комп`ютерно-технічну експертизу.

Під час допитів підозрювані підтвердили свою причетність до створення та функціонування інтернет-ресурсів із дитячою порнографією. Фігурантів затримано у порядку ст. 115 КПК України. Ведеться слідство.