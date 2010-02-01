Причиною трагедії в запорізькому ліфті міг бути заводський брак

Причиною несправності ліфта в одному з багатоповерхових будинків Запоріжжя, унаслідок чого загинула 20-річна вагітна жінка, міг бути заводський брак.

Таку версію висловили УНІАН у прес-службі мерії Запоріжжя, із посиланням на заступника міського голови Олега ДОРОФЕЄВА.

"За даними О.ДОРОФЕЄВА, на даний час вилучена так звана плата логіки ліфта. З`ясувалося, що вона могла не спрацювати. Зараз вирішено провести її експертизу в інших містах України. Якщо експертиза підтвердить цей факт, то можна буде висувати претензії або до заводу-виробника, або до підприємства, яке експлуатувало цей ліфт", - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня у Запоріжжі 20-річна жінка, яка була на 20-у тижні вагітності, була вбита ліфтом. Трагедія сталася в елітному багатоповерховому будинку.

Основною версією інциденту у день трагедії прокуратура назвала несправність ліфтового обладнання.

За даним фактом прокурор Орджонікідзевського району Запоріжжя порушив карну справу за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - "Службова халатність, що спричинила тяжкі наслідки", яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років.

Слідство у даній справі триває.