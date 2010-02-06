Посилено охорону держустанов на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області з вечора 6 лютого посилено охорону державних установ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Центру громадських зв`язків УМВС в Дніпропетровській області Олексій ЩЕРБАТОВ.

За його словами, посилення охорони відбувається "шляхом орієнтування добових нарядів ДАІ і патрульно-постових служб маршрутами, які скоординовані поблизу державних установ".

Всього в області до забезпечення правопорядку на виборах залучено 5 тис. співробітників міліції.