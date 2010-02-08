КВУ не побачив "масових і системних фактів фальсифікацій"

Всеукраїнська громадська організація “Комітет виборців України” не зафіксувала критичну масу порушень, яка б могла спотворити результати волевиявлення на виборах Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова правління КВУ Олександр ЧЕРНЕНКО.

Він повідомив, що 7 лютого за повторним голосуванням та підрахунком голосів на виборах Президента спостерігали 2 тис. активістів КВУ, які перебували у статусі журналістів газети «Точка зору». Спостереження велося у 20 регіонах України.

За підсумками спостереження КВУ заявляє, що повторне голосування та підрахунок голосів на виборах Президента України відбувалося в більш складній та напруженій обстановці, у порівнянні з голосуванням 17 січня. Фіксувався високий рівень конфліктності в роботі комісій, суперечливі та взаємовиключні рішення ЦВК та судів, свідомі провокації з боку штабів кандидатів, які були спрямовані на зрив виборчого процесу або затягування підбиття результатів виборів.

“В той же час КВУ не фіксував масових і системних фактів фальсифікацій, які б могли скорегувати або спотворити волевиявлення громадян”, - підкреслив О.ЧЕРНЕНКО.

Він додав, що найбільш масовим та системним явищем стало застосування технологій, спрямованих на мобілізацію власних виборців. Це - організація масової доставки виборців на дільниці, включення у списки виборців рішенням дільничних комісій та спроби голосування виборцями або членами комісій за інших осіб. “Однак ці технології застосовували у різних регіонах штаби обох кандидатів, про що свідчить практично однакова явка в східних і західних регіонах”, - додав О.ЧЕРНЕНКО.

Серед інших проблем, які фіксували спостерігачі КВУ, були: порушення прав спостерігачів та представників ЗМІ щодо їх присутності на дільницях, погрози та тиск щодо членів комісій і спостерігачів, спроби винесення бюлетенів з дільниць та голосування поза межами дільниць, наявність на дільницях авторучок з чорнилами, що зникають, спроби вкидання бюлетенів під час голосування та підрахунку голосів, вимкнення світла на дільницях під час підрахунку голосів та порушення процедури підрахунку голосів та прийому протоколів.

При цьому КВУ не виключає, що деякі з цих порушень можуть стати підставою для невизнання результатів виборів на окремих дільницях, однак це матиме місце в одиночних випадках.

Крім того, КВУ зафіксувало проблеми з реєстром виборців. “Органи ведення реєстру виборців не проробили належної роботи із врахування тих змін у списках виборців, які були зроблені перед та під час голосування у першому турі. Багато виборців, які були включені у списки 17 січня, знову не знайшли себе в списках під час повторного голосування”, - додав О.ЧЕРНЕНКО.

За підсумками спостереження КВУ рекомендує політичним партіям і штабам кандидатів відмовитися від тиску на членів комісій та судів, не застосовувати деструктивні сценарії впливу на підбиття підсумків виборів. Оскаржувати результати виборів на дільницях і в цілому лише за наявності достатньої і вмотивованої доказової бази, а Центральній виборчій комісії - в максимально стислий термін встановити офіційні результати виборів, не чекаючи встановлених законом 10 днів.

Також КВУ радить органам ведення державного реєстру виборців в найближчі строки врахувати всі ті зміни, що були внесені в списки виборців під час голосування 17 січня та 7 лютого 2010 року та Верховній Раді України, з урахуванням всіх проблем, які виникли під час проведення виборів Президента України у 2009-2010 роках, вдосконалити закон про вибори Президента України.