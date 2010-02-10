Ющенко вніс законопроект щодо екологічної ситуації в Калуші

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради проект закону щодо затвердження Указу про оголошення територій Калуського району Івано-Франківcької області зоною надзвичайної екологічної ситуації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

"Унаслідок тривалої діяльності підприємств з видобутку на території Калуш-Голинського родовища калійних солей та переробки калійних руд на території Калуського промислового вузла на території міста Калуш, сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області склалася надзвичайна екологічна ситуація", - пояснює В.ЮЩЕНКО необхідність ухвалення свого законопроекту.

На його думку, розташовані на цих територіях рудники, Домбровський кар`єр, відвали засолених грунтів, хвостосховища і шламонакопичувач є потенційно небезпечними для життєдіяльності людей та спричинили численні провали земної поверхні, руйнування будинків і комунікацій, інтенсивний розвиток карсту, засолення водоносних горизонтів, джерел питної води в регіоні.

В.ЮЩЕНКО вважає, що інтенсивні опади та раптовий вилив розсолів калійних солей можуть призвести до руйнування прилеглих промислових об`єктів та житлового фонду, а також забруднення такими розсолами річки Дністер.

"Такі негативні зміни в навколишньому природному середовищі міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська вже призвели до значного перевищення гранично допустимих норм показників якості грунтів, водоносних горизонтів, суттєво обмежують можливість життєдіяльності населення та дальше провадження господарської діяльності в цих умовах, потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави для забезпечення захисту життя і здоров`я людей. Зволікання з усуненням наявних ризиків може спричинити техногенну катастрофу, унеможливлення проживання населення на цих та прилеглих територіях", - підкреслює В.ЮЩЕНКО.

Президент України також додав, що 17 січня жителі міста Калуш висловилися за оголошення міста зоною надзвичайної екологічної ситуації.

В.ЮЩЕНКО уповноважив першого заступника глави Секретаріату Президента України - представника Президента України у Кабінеті міністрів України Олександра ШЛАПАКА представляти зазначений законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.