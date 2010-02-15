У Києві горів склад Міноборони

У Києві горів склад Міністерства оборони України.

Як поінформували УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Києві, повідомлення про те, що на території військової частини Міноборони за адресою: Дегтярівська, 11-Г, (Шевченківський район), сталася пожежа, надійшло 14 лютого о 16-й годині.

Перші пожежні підрозділи на місці встановили, що горить 500 квадратних метрів складу. Загальна площа складу 80х15 метрів. Пожежі відразу присвоїли підвищений ранг і до місця попрямували додаткові сили та засоби рятувальників. Завдяки діям рятувальників вдалося не допустити поширення полум’я на всю площу складу.

О 17.59 пожежу було повністю ліквідовано. У її ліквідації брали участь 70 рятувальників на 24 одиницях основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені старі меблі та обмундирування, а також частково шиферний дах будівлі. Постраждалих немає.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

Загалом у столиці за минулі вихідні пожежно-рятувальними підрозділами було здійснено 13 виїздів. Під час однієї з пожеж загинуло троє осіб.