У Києві горів склад Міноборони
Причина та збитки встановлюються
У Києві горів склад Міністерства оборони України.
Як поінформували УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Києві, повідомлення про те, що на території військової частини Міноборони за адресою: Дегтярівська, 11-Г, (Шевченківський район), сталася пожежа, надійшло 14 лютого о 16-й годині.
Перші пожежні підрозділи на місці встановили, що горить 500 квадратних метрів складу. Загальна площа складу 80х15 метрів. Пожежі відразу присвоїли підвищений ранг і до місця попрямували додаткові сили та засоби рятувальників. Завдяки діям рятувальників вдалося не допустити поширення полум’я на всю площу складу.
О 17.59 пожежу було повністю ліквідовано. У її ліквідації брали участь 70 рятувальників на 24 одиницях основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені старі меблі та обмундирування, а також частково шиферний дах будівлі. Постраждалих немає.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
Загалом у столиці за минулі вихідні пожежно-рятувальними підрозділами було здійснено 13 виїздів. Під час однієї з пожеж загинуло троє осіб.