Трійка-ЄС пропонує Україні почекати місяць чи два

Переговори щодо укладання нового базового договору між Україною та Європейським Союзом можуть розпочатись у лютому або березні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР сьогодні у Києві під час зустрічі Трійки ЄС-Україна на рівні міністрів закордонних справ з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Ф.-В.ШТАЙНМАЙЄР наголосив, що сьогодні відбувається презентація цих переговорів, а на робочому рівні вони розпочнуться трохи пізніше.

За його словами, Євросоюз готовий розпочати переговори про укладання нового базового договору з Україною.

У свою чергу В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогоднішні зустрічі у Києві означають початок переговорів про формування нової угоди між Україною і ЄС. Президент України підкреслив, що всі кроки, які робила наша держава за останні два роки, значною мірою були присвячені цій події.

Він наголосив, що за ці два роки було зроблено багато, у тому числі і щодо виконання діючої угоди з ЄС. Президент висловив задоволення тим, що ця угода добре виконується, а також тими діями, які відбуваються між Україною та ЄС у рамках виконання цієї угоди.

Водночас В.ЮЩЕНКО підкреслив, що настав час, виникла потреба ще більше інтенсифікувати діалог, у тому числі щодо асоційованого членства України у ЄС та економічної інтеграції.

За словами Президента, у цій сфері також відбувається багато подій, у тому числі робота щодо приєднання української енергетичної системи до європейської. Відбувається зближення у соціальній і гуманітарній сферах.

Говорячи про високий рівень співпраці, В.ЮЩЕНКО також висловив задоволення результатами переговорів про лібералізацію візового режиму та підписання угоди про реадмісію.

Як повідомляє прес-служба Президента України, під час зустрічі сторони планують обмінятися думками щодо початку переговорів з укладення нового базового договору між Україною та ЄС, зокрема, у контексті позиції України щодо директив Європейської комісії на переговори, формату і положень нового базового договору, створення зони вільної торгівлі Україна-ЄС тощо.

У зустрічі також бере участь державний секретар з європейських справ МЗС Португалії Мануель Лобо АНТУНЕШ.