Зменшилася кількість ночей, проведених туристами в готелях

У 2009 році кількість ночей, проведених туристами в готелях країн ЄС, зменшилася на 5% порівняно з 2008 роком.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Згідно з повідомленням, загалом в 2009 році туристи ночували в готелях в цілому 1,5 млрд. ночей, що на 5,1% нижче, ніж в 2008 році.

У повідомленні Євростату зазначається, що падіння кількості ночей, проведених туристами в готелях, розпочалося ще в 2008 році, однак впродовж 2009 року цей процес уповільнився.

За даними Євростату, кількість ночей в готелях, проведених резидентами країни місцезнаходження готелю, зменшилася на 1,6% в 2009 році порівняно з 2008 роком, у той час, як кількість ночей, проведених у готелях нерезидентами, – впала на 9,1%.

В 2009 році найбільшу кількість ночей туристи провели в Іспанії (251 млн. ночей, -6,5% порівняно з 2008 роком), Італії (238 млн. ночей, -4,3%), Німеччині (216 млн., -1,4%, Франції (191 млн., -5,6%) та Великій Британії (170 млн., -1,7%). На ці 5 країн припадає 70% всіх ночей, проведених в готелях ЄС в 2009 році.

В 2009 році кількість проведених ночей в готелях зменшилася в усіх країнах-членах ЄС, крім Швеції, де було зафіксовано зростання (0,1%).

Найбільше зменшення зареєстроване в Латвії (-23,3%), Литві (-20,4%), Кіпрі (-19,7%), Словаччині (-18,1%).