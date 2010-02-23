Міністр культури візьме участь у відкритті Року Шопена в Польщі
01:46, 23 лютого 2010Суспільство
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Програма візиту не передбачає переговорів
Міністр культури України Василь ВОВКУН 28 лютого у Варшаві планує взяти участь у відкритті Року Фредеріка Шопена.
Про це УНІАН повідомили у Посольстві України у Польщі.
За даними посольства, одноденний візит міністра буде присвячений участі в урочистій церемонії. У ній також візьмуть участь делегації ряду інших держав.
Представник посольства зауважила, що програма візиту В.ВОВКУНА не передбачає переговорів.
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