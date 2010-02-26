Для протидії контрабанді і крадіжкам на залізниці створено спецбригади

Для боротьби з розкрадачами вантажів та майна залізниці на Львівській магістралі створено дев’ять спеціалізованих груп, до складу яких входять працівники транспортної міліції та бійці воєнізованої охорони. У минулому році ці спеціалізовані бригади попередили 206 спроб крадіжок майна та вантажів на загальну суму 293,5 тис. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Державного територіально-галузевого об‘єднання «Львівська залізниця».

Як інформує прес-центр, 23 лютого на станції Мостиська-ІІ Львівської залізниці було затримано на гарячому і знешкоджено двох громадян, які здійснили спробу закладання контрабандного товару у рухомий склад. Однак, цим «зловмисникам» не загрожує позбавлення волі, оскільки вони стали «жертвами» відпрацювання дій бійців воєнізованої охорони. Ситуація була змодельована за зразками тих, які дійсно дуже часто стаються на залізниці.

«Це відпрацювання мало неабияке значення ще й тому, що Постановою Кабінету міністрів від 16 грудня, прийнятою на виїзному засіданні уряду, розширено повноваження стрільців щодо застосування табельної зброї, а саме при охороні рухомого складу», - зазначається у повідомленні.