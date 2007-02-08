Мостобуд попереджає, що життя Запоріжжя може завмерти

Терміни здачі нового автомобільного мосту через Дніпро, будівництво якого ведеться в Запоріжжі, можуть бути зірвані в зв`язку з невчасним фінансуванням даного проекту. Таку думку в інтерв`ю кореспонденту УНІАН висловив голова правління ВАТ «Мостобуд» Валерій КОРОТИЧ.

За його словами, будівництво автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі було розпочато за розпорядженням Кабінету Міністрів України №794-р від 28 жовтня 2004 р., яким було затверджено фінансування будівництва у розмірі понад 1,9 млрд. грн. з терміном здачі моста в експлуатацію через шість років. «Проте вже сьогодні очевидно, що такий необхідний місту об`єкт в визначені терміни здано не буде. І це, незважаючи на те, що будівельники виконують свої зобов`язання повністю. Причина невиконання Розпорядження уряду – ненадходження запланованих держбюджетних коштів», - зазначає керівник «Мостобуду».

При цьому він нагадав, що замість запланованих на 2004 рік 86 млн. грн. було виділено тільки 59,9 млн. грн. «В 2005 році – з 180 млн. грн. було одержано 71 мільйон, а в 2006 із запланованих 382 млн. грн. мостобудівники одержали 107,7 млн. грн.», - додав В.КОРОТИЧ.

За його даними, на 2007 рік для продовження будівництва в бюджеті закладено 250 млн. грн. «Проте досі не надійшло жодної копійки. Щоб зовсім не «заморозити» будівництво мосту, мостобудівники більше двох років вимушені фінансувати його власними оборотними коштами в обсязі понад 30 млн. грн. щомісячно», - заявив В.КОРОТИЧ, і при цьому додав: «У результаті недофінансування без діла простоює потужна сучасна техніка, високопрофесійних фахівців доводиться переводити на інші роботи. Компанія зазнає величезних збитків».

Він також нагадав, що в 2005 році через претензії екологів і істориків-краєзнавців будівництво взагалі було припинено на 2,5 місяці, поки в його доцільності розбиралася спеціальна комісія. «Це сталося влітку, коли будівельний день коштує трьох, а деякі роботи, взагалі, технологічно можна проводити виключно в теплу пору року. Після доповіді комісії Президентові України, Віктором ЮЩЕНКОМ було ухвалене рішення про відновлення будівництва і збільшення його фінансування», - розповів голова «Мостобуду».

При цьому, на його думку, «поки не буде остаточно вирішене питання фінансування будівництва відповідно до графіка, ніхто не візьметься говорити про терміни його завершення. І в цьому вини мостобудівників немає, наші фахівці, техніка і устаткування дозволяють завершити будівництво швидше запланованих термінів. Якщо питання з фінансуванням будівництва мосту затягнеться, життя 800-тисячного міста може завмерти», - переконаний В.КОРОТИЧ.

Експерт зазначає, що новий міст украй необхідний промисловому обласному центру. «Адже річка ділить місто на дві частини – промислово-адміністративний центр і «спальний» район Бабурку, в якому проживає понад 300 тис. людей. Діючий нині однорядний міст через Дніпро перебуває в передаварійному стані. Через постійні «пробки» жителям Бабурки доводиться добиратися в центр протягом 1,5-2 годин. Заповідна природа острова Хортиця задихається від вихлопних газів. Не рятує становище і переїзд через греблю Дніпровської ГЕС, яка перебуває в ще гіршому стані”, - підсумував голова правління “Мостобуду”.

Довідка УНІАН. Компанія "Мостобуд" існує понад 60 років. За проектами компанії і силами її фахівців побудовано багато позакласних (надвеликі і надскладні мостові споруди) в ближньому і далекому зарубіжжі. Окрім Запорізької автомагістралі, сьогодні «Мостобуд» є генпідрядником Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві, призначеного для проїзду поїздів метро і автотранспорту, а також бере участь в будівництві столичної залізнично-автотранспортної магістралі через Дніпро.

Автотранспортна магістраль в Запоріжжі, що будується, протяжністю понад 14 кілометри, структурно складається з двох мостових споруд: через основне русло Дніпра – 340 м і протоку Старий Дніпро – 260 м. Близько 90% її пройде між вже існуючими автомобільними і залізничними вітками.