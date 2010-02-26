У Київраді голосують земельні питання

Голосування у Київраді по земельних питаннях порядку денного сьогоднішнього засідання відбувається без участі депутатів фракцій БЮТ і Блоку Кличка.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати фракції БЮТ залишили сесійну залу відразу після розгляду питань власності, які передували земельними.

“Нас обурила нахабна поведінка секретаря Київської міської ради, який не дозволив виступити людям, що прийшли захистити свої робочі місця на ринках (Володимирському та Житньому – УНАНА)”, – прокоментувала журналістам рішення депутатів БЮТ не брати участь в подальшій роботі сьогоднішнього засідання Київради голова фракції Тетяна МЕЛІХОВА.

Як повідомляв УНІАН, перед цим депутати з фракції Блоку Віталія Кличка залишили сесійну залу Київради, звинувативши секретаря міськради Олеся ДОВГОГО в порушенні регламенту.