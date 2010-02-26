Депутати Блоку Кличка залишили сесійну залу Київради

Депутати з фракції Блоку Віталія Кличка залишили сесійну залу Київради, звинувативши секретаря міськради Олеся ДОВГОГО в порушенні регламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, під час розгляду питань порядку денного, що стосуються власності та землі, депутат з фракції Блоку Кличка Наталія НОВАК взяла слово і заявила, що О.ДОВГИЙ веде «політику подвійних стандартів» і що в сесійній залі встановлена «диктатура більшості». Вона назвала «шабашем» сьогоднішнє засідання сесії столичної ради і заявила, що фракції Блоку Кличка залишає залу.

У відповідь О.ДОВГИЙ побажав депутатам від Блоку Кличка гарного вечора і, звертаючись до решти фракцій, сказав, що тепер вони отримали можливість спокійно попрацювати.

Як повідомляв УНІАН, зранку лідер фракції Віталій КЛИЧКО заявив, що на сесії вкотре заплановано розглянути питання про передачу столичної землі. Він звернув увагу на один з пунктів порядку денного, яким передбачено передати у приватну власність 234 земельні ділянки лише в Голосіївському районі, де, за його словами, ліс першої категорії.

Крім того, близько двох годин В.КЛИЧКО наполягав на розгляді депутатами проекту рішення стосовно відміни приватизації приміщень Житнього та Володимирського ринків. Водночас більшість депутатів не підтримали цю пропозицію і призначили на 2 березня окреме засідання з розгляду питання щодо приватизації ринків.

Працівники Володимирського та Житнього ринків зранку і до 19 години пікетували мерію в очікуванні рішення про відміну приватизації приміщень ринків.