Міністр: приватизація шахт - це ефективний засіб від проблем вуглепрому

Міністр вугільної промисловості України Сергій ТУЛУБ вважає, що приватизація шахт - це "ефективний спосіб розв’язання багатьох проблем у вугільній галузі". Про це міністр заявив сьогодні під час робочої поїздки до Донецької області.

Кажучи про приватизацію шахт, С.ТУЛУБ акцентував, що вона здійснюватиметься, аби зробити "шахтний фонд економічно і фінансово привабливим для інвесторів".

"На сьогодні це ефективний спосіб розв’язання багатьох проблем у вугільній галузі і її перспективного розвитку", - сказав С.ТУЛУБ.

Він нагадав, що Мінвуглепром завершує розробку закону про розвиток вугільної промисловості і особливості її приватизації і наголосив, що міністерство не впливатиме на визначення майбутніх власників шахт.

"Мінвуглепром ніяких власників не визначав і визначати не буде. Для цього проводиться процедура відкритих конкурсних торгів і так буде завжди", - підсумував С.ТУЛУБ.