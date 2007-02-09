У справі про отруєння Ющенка допитали масажиста

У вівторок силами співробітників СБУ в Дніпропетровську був затриманий Юрій Десяцький, який розшукувався у справі про отруєння Віктора Ющенка.

Про це повідомляють джерела Української правди, за словами яких раніше Десяцький перебував у всеукраїнському розшуку, оскільки не з`являвся на допити в Генпрокуратуру.

Інформацію про затримання Десяцького підтвердила прес-секретар СБУ Марина Остапенко.

"СБУ за дорученням слідчих Генпрокуратури встановила місцеперебування Десяцького і сприяла тому, щоб відбувся його допит. Після допиту Десяцького відпустили", - сказала Остапенко.

Вона додала, що Десяцький не давав підписку про невиїзд.

Прес-секретар СБУ не сказала, у якій якості був допитаний Десяцький. "Усі коментарі у справі про отруєння президента Віктора Ющенка мають право давати тільки слідчі Генпрокуратури", - сказала Остапенко.

Як відомо, Десяцький робив масаж Віктору Ющенку 4 вересня 2004 року – напередодні дня його можливого отруєння. Десяцький нібито вже тоді бачив симптоми захворювання Ющенка.

30 січня на прес-конференції генпрокурор Віктор Медведько заявив, що вони відпрацьовують двох нових фігурантів у справі про отруєння президента Ющенка. Він додав, що один з вищевказаних людей – масажист. Щоправда, він не уточнив прізвище цієї людини і місце, де він працював. За словами Медведька, ця людина виїхала з Києва у вересні минулого року і зараз розшукується правоохоронними органами.

Українська правда