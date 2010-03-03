Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,97 грн./дол., продають – по 8,01 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 2 березня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,94-7,99 грн./дол., продажу – в межах 8,00-8,03 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,5% порівняно з 2 березня і сьогодні становить 10,78/10,92 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,68-10,86 грн./євро, продажу – в межах 10,85-11,06 грн./євро.

Курс купівлі/продажу наявного рубля в комбанках порівняно з 2 березня майже не змінився і становить у середньому 0,2608/0,2683 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2630 грн./рубль, продажу – в межах 0,2659-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,97 грн./дол., продажу – 8,01 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 7,94-,7,99 грн./дол., продажу – в межах 8,01-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,4% порівняно з 2 березня і сьогодні становить 10,79/10,90 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,68-10,86 грн./євро, продажу – в межах 10,87-10,95 грн./євро.

Курс купівлі/продажу наявного рубля в комбанках столиці порівняно з 2 березня сьогодні без змін – 0,2597/0,2681 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2630 грн./рубль, продажу – в межах 0,2659-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,94/8,03 грн., євро – 10,65/10,88 грн., рубль – 0,2200/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,96/8,02 грн., євро – 10,70/11,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,945/8,01 грн., євро – 10,75/10,95 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 3 березня, становить: гривні до долара США – 7,985, до євро – 10,818078, до російського рубля – 0,26636.